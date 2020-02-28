Харківський зоопарк купує дорожчу рибу, ніж депутатський готель у Києві - ХАЦ
Про це, як повідомляє RegioNews, пише Харківський антикорупційний центр з посиланням на сайт "Прозорро".
Мова йде про придбання скумбрії по 140 гривень за кг, морського окуня по 215 грн/кг, тушки хека по 91,2 грн/кг тощо.
Для порівняння "Укрзалізниця" купує тушки хека по 62 грн/кг, скумбрію по 62 грн/кг. Якщо оселедець "Укрзалізниця" купує по 44 грн./кг, то зоопарк по 60 гривень за 1 кг.
По 45 гривень за оселедець та по 80 гривень за 1 кг скумбрії платить Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа".
"Та, навіть, Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України" купує скумбрію по 80 грн/кг, але у директора КО "Харківський зоологічний парк" Олексія Григор’єва мають бути найдорожчі продукти в Україні. Нагадаємо, що минулого року зоопарк намагався купувати за завищеними цінами екзотичні фрукти, в тому числі ананаси. Але після публікації ХАЦ закупівля була відмінена. В результаті фрукти купували за адекватними цінами", - пише джерело.
- 19:15 28 лютого Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем
- 19:02 28 лютого Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"
- 18:52 28 лютого Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії
- 18:35 28 лютого Евакуйованим українцям у Нові Санжари привезли презервативи
- 18:24 28 лютого Зеленський обговорив із представниками медіагруп запуск незакодованих версій українських телеканалів
- 18:08 28 лютого Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби