Харківський зоопарк купує дорожчу рибу, ніж депутатський готель у Києві - ХАЦ

Комунальна організація "Харківський зоологічний парк" уклав угоду на постачання риби з ФОП Томенко Лариса Ігорівна вартістю 1,55 мільйонів гривень

Фото: Харківський зоопарк

Комунальна організація "Харківський зоологічний парк" уклав угоду на постачання риби з ФОП Томенко Лариса Ігорівна вартістю 1,55 мільйонів гривень

Про це, як повідомляє RegioNews, пише Харківський антикорупційний центр з посиланням на сайт "Прозорро".

Мова йде про придбання скумбрії по 140 гривень за кг, морського окуня по 215 грн/кг, тушки хека по 91,2 грн/кг тощо.

Для порівняння "Укрзалізниця" купує тушки хека по 62 грн/кг, скумбрію по 62 грн/кг. Якщо оселедець "Укрзалізниця" купує по 44 грн./кг, то зоопарк по 60 гривень за 1 кг.

По 45 гривень за оселедець та по 80 гривень за 1 кг скумбрії платить Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа".

"Та, навіть, Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України" купує скумбрію по 80 грн/кг, але у директора КО "Харківський зоологічний парк" Олексія Григор’єва мають бути найдорожчі продукти в Україні. Нагадаємо, що минулого року зоопарк намагався купувати за завищеними цінами екзотичні фрукти, в тому числі ананаси. Але після публікації ХАЦ закупівля була відмінена. В результаті фрукти купували за адекватними цінами", - пише джерело.