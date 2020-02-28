На Чернігівщині під час пожежі на військовому полігоні постраждали троє осіб

Уночі на Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа

Військовий полігон. Фото із сайту Чеline

Уночі на Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа

Про це інформує RegioNews із посиланням на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Загорання трапилося на території 242 військового полігону оперативного командування "Північ".

Вогонь спалахнув о 2 годині ночі 28 лютого.

Пожежа виникла у двох військових наметах, вогонь знищив їх повністю.

Внаслідок пожежі 3 особи отримали опіки верхніх кінцівок.

Рятувальників на місце займання не викликали.

Наразі причину загоряння та збитки встановлюють.

Нагадаємо, на Чернігівщині продали пам'ятник Леніну за 375 тис гривень. Це друга спроба міської ради Сновська продати на аукціоні бронзовий монумент вагою 5,5 тонн і висотою майже 6 метрів.