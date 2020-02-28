На Чернігівщині під час пожежі на військовому полігоні постраждали троє осіб
Уночі на Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа
Уночі на Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа
Про це інформує RegioNews із посиланням на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.
Загорання трапилося на території 242 військового полігону оперативного командування "Північ".
Вогонь спалахнув о 2 годині ночі 28 лютого.
Пожежа виникла у двох військових наметах, вогонь знищив їх повністю.
Внаслідок пожежі 3 особи отримали опіки верхніх кінцівок.
Рятувальників на місце займання не викликали.
Наразі причину загоряння та збитки встановлюють.
Нагадаємо, на Чернігівщині продали пам'ятник Леніну за 375 тис гривень. Це друга спроба міської ради Сновська продати на аукціоні бронзовий монумент вагою 5,5 тонн і висотою майже 6 метрів.
На Чернігівщині працівникам не виплатили майже 14 млн гривень
28 лютого 2020, 13:15На Чернігівщині продали пам'ятник Леніну за 375 тис гривень
28 лютого 2020, 12:56У Чернігові депутати виступили проти введення ринку землі
27 лютого 2020, 14:28
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 19:15 28 лютого Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем
- 19:02 28 лютого Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"
- 18:52 28 лютого Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії
- 18:35 28 лютого Евакуйованим українцям у Нові Санжари привезли презервативи
- 18:24 28 лютого Зеленський обговорив із представниками медіагруп запуск незакодованих версій українських телеканалів
- 18:08 28 лютого Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації