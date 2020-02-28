В Миколаїв на ремонт зайшов бронекатер, який був в полоні у росіян

У п'ятницю, 28 лютого, в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу на ремонт зайшов звільнений з російського полону бронекатер "Нікополь"

Фото: Свідок.Інфо

У п'ятницю, 28 лютого, в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу на ремонт зайшов звільнений з російського полону бронекатер "Нікополь"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Свідок.Інфо. Крім "Нікополя" прибув також бронекатер "Вишгород". Для заходження кораблів розводили понтонний пішохідний міст. Близько 15:30 два бронекатери пройшли Інгульський міст. Першим прибув "Нікополь" - його буксирував корабель "Добропілля". Вони вже зайшли в акваторію заводу. Слідом йшов бронекатер "Вишгород".

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