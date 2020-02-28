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28 лютого 2020, 17:23 6

В Миколаїв на ремонт зайшов бронекатер, який був в полоні у росіян

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28 лютого 2020, 17:23 6
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У п'ятницю, 28 лютого, в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу на ремонт зайшов звільнений з російського полону бронекатер "Нікополь"
Фото: Свідок.Інфо
У п'ятницю, 28 лютого, в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу на ремонт зайшов звільнений з російського полону бронекатер "Нікополь"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Свідок.Інфо.

Крім "Нікополя" прибув також бронекатер "Вишгород". Для заходження кораблів розводили понтонний пішохідний міст.

Близько 15:30 два бронекатери пройшли Інгульський міст.

Першим прибув "Нікополь" - його буксирував корабель "Добропілля". Вони вже зайшли в акваторію заводу. Слідом йшов бронекатер "Вишгород".


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