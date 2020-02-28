На Вінниччині машина збила дитину на пішохідному переході
27 лютого о 15:00 в селі Летківка Тростянецького району Вінницької області вантажівка збила на пішохідному переході 8-річного хлопця
27 лютого о 15:00 в селі Летківка Тростянецького району Вінницької області вантажівка збила на пішохідному переході 8-річного хлопця
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Хлопчик переходив дорогу у встановленому місці по "зебрі” , коли його збив водій вантажівки ГАЗ. Постраждалу дитину госпіталізували до районної лікарні.
У поліції встановили, що за кермом знаходився 52-річний житель Київської області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує до 3-х років позбавлення волі.
Тим часом у Кропивницькому у лікарні теж перебуває 8-річний хлопчик. Він приїхав з Італії, де брав участь у змаганнях, і відчув себе зле. У дитини підозрювали коронавірус.
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