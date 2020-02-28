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28 лютого 2020, 17:06

На Вінниччині машина збила дитину на пішохідному переході

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28 лютого 2020, 17:06
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27 лютого о 15:00 в селі Летківка Тростянецького району Вінницької області вантажівка збила на пішохідному переході 8-річного хлопця
Фото: Pixabay
27 лютого о 15:00 в селі Летківка Тростянецького району Вінницької області вантажівка збила на пішохідному переході 8-річного хлопця

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Хлопчик переходив дорогу у встановленому місці по "зебрі” , коли його збив водій вантажівки ГАЗ. Постраждалу дитину госпіталізували до районної лікарні.

У поліції встановили, що за кермом знаходився 52-річний житель Київської області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Тим часом у Кропивницькому у лікарні теж перебуває 8-річний хлопчик. Він приїхав з Італії, де брав участь у змаганнях, і відчув себе зле. У дитини підозрювали коронавірус.


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