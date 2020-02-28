Від коронавірусу помер перший громадянин Британії
Про це повідомляє BBC, передає RegioNews
Він перебував на борту круїзного лайнера Diamond Princess і став першим британським громадянином, який помер від коронавірусу, і першим загиблим іноземцем з круїзного лайнера.
Міністерство охорони здоров'я Японії не називає імені та віку чоловіка, а Міністерство закордонних справ Британії заявило, що проведе розслідування повідомлення про смерть свого громадянина.
Кількість загиблих від коронавірусу людей, що перебували на кораблі, зросла до шести.
Круїзне судно Diamond Princess, уражене коронавірусом, було поміщене під карантин біля Йокогами на початку лютого після того, як у чоловіка, який висадився в Гонконгу, виявили вірус.
Спочатку пасажирів ізолювали у їхніх каютах, а пізніше їм частково дозволили виходити на палубу. Щонайменше 621 людина на кораблі заразилась вірусом.
Громадянку України, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.
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