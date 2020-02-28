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28 лютого 2020, 17:01 5

В Донецькій області інженера військово-цивільної адміністрації затримали за хабар

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28 лютого 2020, 17:01 5
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Посадову особу військово-цивільної адміністрації Мар`їнки та Побєди викрито на одержанні хабара
Фото: Прокуратура Донецької області
Посадову особу військово-цивільної адміністрації Мар`їнки та Побєди викрито на одержанні хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер-землевпорядник ВЦА вимагав та одержав від підприємця 23 тисячі гривень хабара. За ці гроші посадовець пообіцяв оформити та здійснити видачу документів для передачі в оренду земельної ділянки без присутності підприємця.

28 лютого під час одержання другої частини хабара дії інженера задокументовано та викрито.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час тривають розшукові дії, після їх проведення вирішуватимуться питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.


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