В Донецькій області інженера військово-цивільної адміністрації затримали за хабар

Посадову особу військово-цивільної адміністрації Мар`їнки та Побєди викрито на одержанні хабара

Фото: Прокуратура Донецької області

Посадову особу військово-цивільної адміністрації Мар`їнки та Побєди викрито на одержанні хабара

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер-землевпорядник ВЦА вимагав та одержав від підприємця 23 тисячі гривень хабара. За ці гроші посадовець пообіцяв оформити та здійснити видачу документів для передачі в оренду земельної ділянки без присутності підприємця.

28 лютого під час одержання другої частини хабара дії інженера задокументовано та викрито.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час тривають розшукові дії, після їх проведення вирішуватимуться питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.