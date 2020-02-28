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28 лютого 2020, 16:59 4

До дня Києва після капремонту відкриють п'ять парків

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28 лютого 2020, 16:59 4
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До кінця 2020 року в столиці приведуть до ладу загалом 12 парків. На це витратять 500 мільйонів гривень
До кінця 2020 року в столиці приведуть до ладу загалом 12 парків. На це витратять 500 мільйонів гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт КМДА.

У квітні-травні цього року в столиці відкриють після капітального ремонту п’ять парків: "Партизанська слава" (Дарницький район), другу чергу парку "Сирецький" (Шевченківський район), другу чергу парку на Троєщині (Деснянський район), "Совки" (Святошинський район) і "Лебединий" (Дарницький район). На оновлення та капремонт зелених зон цього року місто спрямує майже 500 млн грн. Про це під час презентації проекту парку "Лебединий" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що лише за останні п’ять років зусиллями працівників комунального об’єднання "Київзеленбуд", районних підрозділів зелених насаджень у Києві провели капітальний і локальний ремонти 414 парків і скверів. Це більше половини від загальної кількості, що є в столиці.

"Дуже важливо і приємно, що при проведенні робіт у кожному парку активну участь беруть представники місцевих громад. Ми орієнтуємось на думку людей, які завтра відпочиватимуть у цих парках і скверах. І ми вдячні за поради, або й подекуди зауваження, щоб результати роботи були ще кращими. У нових парках прокладають доріжки, влаштовують поливо-зрошувальні системи, освітлення, громадські вбиральні, встановлюють дитячі та спортивні майданчики, оснащують території системами відеонагляду та сигнальними кнопками в рамках програми "Безпечна столиця", – пояснив Петро Пантелеєв.

Загалом, за його словами, у 2020 році в Києві планують відкрити після капремонту 12 парків і зробити низку більш локальних ремонтів на територіях зелених зон. На ці потреби місто спрямує майже 500 млн грн.


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