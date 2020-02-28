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28 лютого 2020, 16:33 4

Пільговики пікетували Вінницьку ОДА

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28 лютого 2020, 16:33 4
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28 лютого ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі від неї, а також ветерани війни в Афганістані прийшли під стіни Вінницької ОДА та влаштували пікет
28 лютого ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі від неї, а також ветерани війни в Афганістані прийшли під стіни Вінницької ОДА та влаштували пікет

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на 33-й канал.

Люди вимагають від місцевої влади не закривати госпіталь для ветеранів війни та обласний диспансер радіаційного захисту та не скорочувати у них місця.

"Сьогодні ми зібрались по одному питанню - нас хочуть позбавити здоров’я. Із 1 квітня буде новий механізм фінансування закладів охорони здоров’я, в тому числі госпіталю для інвалідів війни. Госпіталю рекомендують заробляти кошти, але це не та установа, яка може заробляти гроші. Він повинен лікувати учасників бойових дій, ветеранів війни. А це люди, які можуть не мати коштів, щоб оплачувати своє лікування. За них це повинна робити держава”, - сказав голова Вінницької обласної організації "Союз Чорнобиль України” Микола Бойчук.

До мітингарів вийшов депутат обласної ради та голова бюджетної комісії Геннадій Мазур і пообіцяв розібратися у ситуації.

Як стало відомо раніше, депутати Кіровоградської обласної ради у зверненні до Кабміну попросили відтермінувати проведення в області другого та третього етапу медичної реформи.


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