Рішення Кабміну про обмеження пільг ветеранам визнали неконституційним

Конституційний Суд України визнав, що обмеження пільг ветеранам війни, які раніше були затверджені Кабінетом міністрів окремим положенням пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу, не відповідають Конституції України

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Конституційний Суд України визнав, що обмеження пільг ветеранам війни, які раніше були затверджені Кабінетом міністрів окремим положенням пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу, не відповідають Конституції України

Про це стало відомо із відповідного рішення Конституційного Суду, передає RegioNews "Цим рішенням Конституційний Суд України визнав невідповідним Конституції України окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", - повідомили в Контитуційному Суді. Нею передбачалося, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного та місцевого бюджетів і бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування". Згідно з інформацією, зазначеними положеннями закону №3551 передбачено пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12), особам з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13), учасникам війни (стаття 14), особам, на яких поширюється дія закону № 3551 (стаття 15), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 16). Конституційний Суд України наголосив, що держава не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов'язання щодо соціального захисту осіб, які вже виконали свій обов'язок перед нею щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас невиконання державою соціальних зобов'язань щодо ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону №3551, підриває довіру до держави. Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави голови Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди

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