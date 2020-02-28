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28 лютого 2020, 16:27 3

Заступник Секретаря РНБО назвав незадовільними умови в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні 

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28 лютого 2020, 16:27 3
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Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу
Фото: Чернівецька ОДА
Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу

Про це пише ІА АСС, передає RegioNews.

Олександр Соловйов відвідав засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецьої ОДА, інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та контрольно-пропускний пункт "Порубне".

"Чернівецька область загалом готова надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Наразі є проблема лише із забезпеченням медичного персоналу засобами особистого захисту. Тобто все необхідне є, але запасів небагато, - зазначив Олексій Соловйов. – Будемо шукати шляхи вирішення".

Нагадаємо, сьогодні зранку до Чернівців приїхав заступник голови РНБО Олексій Соловйов.


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