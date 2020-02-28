Заступник Секретаря РНБО назвав незадовільними умови в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні

Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу

Фото: Чернівецька ОДА

Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу

.