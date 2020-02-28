Заступник Секретаря РНБО назвав незадовільними умови в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні
Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу
Сьогодні у Чернівцях з офіційним візитом перебуває Олексій Соловйов, заступник Секретаря Ради національної безпеки України. Він вивчав, чи готова Буковина до протидії коронавірусу
Про це пише ІА АСС, передає RegioNews.
Олександр Соловйов відвідав засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецьої ОДА, інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні та контрольно-пропускний пункт "Порубне".
Брифінг щодо запобігання поширення коронавірусу на Буковині
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
"Чернівецька область загалом готова надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Наразі є проблема лише із забезпеченням медичного персоналу засобами особистого захисту. Тобто все необхідне є, але запасів небагато, - зазначив Олексій Соловйов. – Будемо шукати шляхи вирішення".
Нагадаємо, сьогодні зранку до Чернівців приїхав заступник голови РНБО Олексій Соловйов.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 19:15 28 лютого Граната, якою погрожували в одеському суді, виявилася муляжем
- 19:02 28 лютого Херсонські депутати заявили, що майном громади розпоряджаються "друзі мера Миколаєнко"
- 18:52 28 лютого Рада безпеки ООН збирається на екстренне засідання через ескалацію в Сирії
- 18:35 28 лютого Евакуйованим українцям у Нові Санжари привезли презервативи
- 18:24 28 лютого Зеленський обговорив із представниками медіагруп запуск незакодованих версій українських телеканалів
- 18:08 28 лютого Суд відсторонив Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації