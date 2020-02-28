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28 лютого 2020, 16:20 5

Одеські моряки два місяці не можуть покинути арештоване судно

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28 лютого 2020, 16:20 5
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23 моряки з України, у тому числі одесити, більше двох місяців перебувають на судні NewOrion у порту китайського міста Цзянъинь
Фото: Думська
23 моряки з України, у тому числі одесити, більше двох місяців перебувають на судні NewOrion у порту китайського міста Цзянъинь

Про це повідомляє волонтерський рух "Спільна мета", передає RegioNews з посиланням на Думскую.

Власником судна, яке ходить під прапором Ліберії, є кіпрська компанія Vercania Holdings LTD. Вона вже п'ять місяців не виплачує їм зарплату.

На борту закінчується питна вода, продукти харчування, медикаменти і пальне, одному члену екіпажу терміново необхідна медична допомога.

Судновласник ніяк не намагається вирішити зазначені проблеми і кинув моряків і судно напризволяще.

"Зараз ми звертаємося до міжнародних організацій допомоги морякам і готуємо відповідні звернення в органи державної влади України", — повідомили в організації.


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