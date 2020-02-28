У Львові створили карту велосипедної мережі

Львів побудував понад 100 км велосипедних шляхів

Львів побудував понад 100 км велосипедних шляхів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.



Львів розширює веломережу. У 2020 році в місті продовжують реалізовувати масштабні будівництва велосипедних доріжок на 4 великих дорогах — вул. Любінській, Сихівській, Кн. Ольги та пр. Чорновола. Так, львівське комунальне підприємство "Інститут просторового розвитку" створило карту веломережі міста станом на лютий 2020 року.

Одним з наймасштабніших проєктів є будівництво велодоріжки на вул. Княгині Ольги, яка є найкоротшим зв’язком між великим житловим районом на півдні м. Львова та центральною частиною міста. Згідно з проектом на вулиці буде облаштовано близько 18 тис. м2 тротуарів, близько 6 тис. м2 велодоріжки і до 1 тис. м2 спільної зони.

Загалом Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів.

Паралельно триває будівництво велодоріжки на пр. Чорновола, яка дозволить з’єднати центр міста з смт. Брюховичі.