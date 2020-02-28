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28 лютого 2020, 16:17

У Львові створили карту велосипедної мережі

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28 лютого 2020, 16:17
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Львів побудував понад 100 км велосипедних шляхів
Львів побудував понад 100 км велосипедних шляхів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Львів розширює веломережу. У 2020 році в місті продовжують реалізовувати масштабні будівництва велосипедних доріжок на 4 великих дорогах — вул. Любінській, Сихівській, Кн. Ольги та пр. Чорновола. Так, львівське комунальне підприємство "Інститут просторового розвитку" створило карту веломережі міста станом на лютий 2020 року.

Одним з наймасштабніших проєктів є будівництво велодоріжки на вул. Княгині Ольги, яка є найкоротшим зв’язком між великим житловим районом на півдні м. Львова та центральною частиною міста. Згідно з проектом на вулиці буде облаштовано близько 18 тис. м2 тротуарів, близько 6 тис. м2 велодоріжки і до 1 тис. м2 спільної зони.

Загалом Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів.

Паралельно триває будівництво велодоріжки на пр. Чорновола, яка дозволить з’єднати центр міста з смт. Брюховичі.


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