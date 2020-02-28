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28 лютого 2020, 16:14 13

Президент звільнив 6 голів РДА та призначив 14 в шести областях України

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28 лютого 2020, 16:14 13
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Президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях
Фото: Офіс президента України
Президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях

Як повідомляє RegioNews, відповідні документи опубліковані на сайті президента.

Так, були звільнені:

Танасійчук Юрій Сергійович з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області

Керопов Ашот Оганесович - Лозівської РДА Харківської області

Третьяков Євген Андрійович - Красноградської РДА Харківської області

Гончаров Роман Анатолійович - Кегичівської РДА Харківської області

Панчук Валентин Іванович - Крижопільської РДА Вінницької області

Гаврилюк Володимир Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області

Всі звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Призначення:

Олексюк Тарас Ігорович - голова Липовецької районної державної адміністрації Вінницької област.

Скалій Володимир Васильович - Крижопільської РДА Вінницької області.

Дмитрук Олександр Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області.

Русначенко Валентин Володимирович - Бершадської РДА Вінницької області.

Хворостянов Анатолій Анатолійович - Оріхівської РДА Запорізької області.

Стасула Омелян Богданович - Дрогобицької РДА Львівської області.

Ємець Вікторія Михайлівна - Миргородської РДА Полтавської області.

Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівської РДА Харківської області.

Гамбарашвілі Тамаз Темуровіч - Золочівської РДА Харківської області.

Стаценко Джамал Русланович - Кегичівської РДА Харківської області.

Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградської РДА Харківської області.

Засєєв Андрій Русланович - Лозівської РДА Харківської області.

Карплюк Максим Борисович - Сахновщинської РДА Харківської області.

Соловей Олександр Васильович - Новоушицької РДА Хмельницької області.


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