Президент звільнив 6 голів РДА та призначив 14 в шести областях України

Президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях

Фото: Офіс президента України

Президент Зеленський підписав 20 розпоряджень про звільнення та призначення голів районних адміністрацій у Вінницькій, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській, Полтавській областях

Як повідомляє RegioNews, відповідні документи опубліковані на сайті президента. Так, були звільнені: Танасійчук Юрій Сергійович з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області Керопов Ашот Оганесович - Лозівської РДА Харківської області Третьяков Євген Андрійович - Красноградської РДА Харківської області Гончаров Роман Анатолійович - Кегичівської РДА Харківської області Панчук Валентин Іванович - Крижопільської РДА Вінницької області Гаврилюк Володимир Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області Всі звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Призначення: Олексюк Тарас Ігорович - голова Липовецької районної державної адміністрації Вінницької област. Скалій Володимир Васильович - Крижопільської РДА Вінницької області. Дмитрук Олександр Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області. Русначенко Валентин Володимирович - Бершадської РДА Вінницької області. Хворостянов Анатолій Анатолійович - Оріхівської РДА Запорізької області. Стасула Омелян Богданович - Дрогобицької РДА Львівської області. Ємець Вікторія Михайлівна - Миргородської РДА Полтавської області. Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівської РДА Харківської області. Гамбарашвілі Тамаз Темуровіч - Золочівської РДА Харківської області. Стаценко Джамал Русланович - Кегичівської РДА Харківської області. Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградської РДА Харківської області. Засєєв Андрій Русланович - Лозівської РДА Харківської області. Карплюк Максим Борисович - Сахновщинської РДА Харківської області. Соловей Олександр Васильович - Новоушицької РДА Хмельницької області.

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