Президент звільнив 6 голів РДА та призначив 14 в шести областях України
Як повідомляє RegioNews, відповідні документи опубліковані на сайті президента.
Так, були звільнені:
Танасійчук Юрій Сергійович з посади голови Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області
Керопов Ашот Оганесович - Лозівської РДА Харківської області
Третьяков Євген Андрійович - Красноградської РДА Харківської області
Гончаров Роман Анатолійович - Кегичівської РДА Харківської області
Панчук Валентин Іванович - Крижопільської РДА Вінницької області
Гаврилюк Володимир Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області
Всі звільнені у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Призначення:
Олексюк Тарас Ігорович - голова Липовецької районної державної адміністрації Вінницької област.
Скалій Володимир Васильович - Крижопільської РДА Вінницької області.
Дмитрук Олександр Олександрович - Калинівської РДА Вінницької області.
Русначенко Валентин Володимирович - Бершадської РДА Вінницької області.
Хворостянов Анатолій Анатолійович - Оріхівської РДА Запорізької області.
Стасула Омелян Богданович - Дрогобицької РДА Львівської області.
Ємець Вікторія Михайлівна - Миргородської РДА Полтавської області.
Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівської РДА Харківської області.
Гамбарашвілі Тамаз Темуровіч - Золочівської РДА Харківської області.
Стаценко Джамал Русланович - Кегичівської РДА Харківської області.
Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградської РДА Харківської області.
Засєєв Андрій Русланович - Лозівської РДА Харківської області.
Карплюк Максим Борисович - Сахновщинської РДА Харківської області.
Соловей Олександр Васильович - Новоушицької РДА Хмельницької області.
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