13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:29  28 лютого
Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 16:06 10

Призначили нову заступницю голови Волинської облдержадміністрації

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 16:06 10
Читайте также на русском языке
У голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак
У голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА, повідомляє RegioNews.

На цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.

Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації "Конгрес жінок світу".

Довідка:
Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.

У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ "Аптека Біокон".

З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ "Прайд".

З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ "АвтоЦентр-Київ".

З 2013 року керувала напрямком ТОВ "Б'юті Бутік Україна".

З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.


Волинська область ОДА
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »