Призначили нову заступницю голови Волинської облдержадміністрації

У голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак

У голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка – нова заступниця. Нею стала Тетяна Щербак

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА, повідомляє RegioNews.

На цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.

Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації "Конгрес жінок світу".

Довідка:

Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.

Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.

У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ "Аптека Біокон".

З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ "Прайд".

З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ "АвтоЦентр-Київ".

З 2013 року керувала напрямком ТОВ "Б'юті Бутік Україна".

З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.