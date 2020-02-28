Призначили нову заступницю голови Волинської облдержадміністрації
Про це йдеться на сайті Волинської ОДА, повідомляє RegioNews.
На цю посаду Тетяну Щербак призначили сьогодні, 28 лютого.
Згідно з декларацією нової заступниці голови ОДА, вона є керівницею громадської організації "Конгрес жінок світу".
Довідка:
Тетяна Щербак народилась 12 травня 1980 року у Чернівецькій області.
Здобула повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій та кваліфікацію спеціаліста інформаційних і керуючих систем та технологій.
У 2002 році розпочала трудову діяльність на посаді регіонального менеджера ТОВ "Аптека Біокон".
З 2006 року – керівник відділу продажів промислового сектору ТФГ "Прайд".
З 2007 року працювала директором автосалону ТОВ "АвтоЦентр-Київ".
З 2013 року керувала напрямком ТОВ "Б'юті Бутік Україна".
З 2014 до 2017 року займалась підприємницькою діяльністю.
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