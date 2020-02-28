Кличко розказав про відносини з Офісом президента
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"Я роблю свою роботу, у мене багато викликів. І можу сказати, що перетягування канатів і дестабілізація в столиці України може мати негативні наслідки для всієї країни. Переконаний в тому, що якщо хтось хоче дострокових виборів, якщо хтось хоче когось посунути, то є один демократичний засіб - це вибори. Наступні вибори будуть у жовтні цього року. І хай вони (представники ОП - ред.) дочекаються і потім висувають своїх кандидатів, пропонують програму, отримують підтримку киян", - сказав міський голова.
При цьому на запитання журналістів, які в нього відносини з Офісом президента, Кличко відповів, що має "нормальні, рівні робочі стосунки з усіма гілками влади".
Нагадаємо, 24 липня 2019 року Кабмін отримав листа від ОПУ з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.
4 вересня уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президентові подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.
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