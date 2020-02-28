Прокуратура оголосила про підозру "отаману", який захоплював Раду Криму у 2014 році
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури.
Їм інкримінували за ч. 5 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, у 2014 році, будучи "отаманом кримського регіонального відділення союзу козаків-воїнів Росії та зарубіжжя" очолював підрозділ "козаків", який увійшов до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".
Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, підозрювані разом з іншими "самооборонівцями" брали участь у розгоні та затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної Ради АР Крим.
"Кримський козачий отаман" серед іншого також здійснював блокування та захоплення адміністративних будівель м. Сімферополь, прикордонного Управління та військових частин внаслідок чого "козаки" заволоділи кімнатою зброї.
На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.
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