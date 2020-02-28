Потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громад - Андрій Клочко

Для успішного завершення реформи децентралізації необхідно зміцнити взаємну довіру

Для успішного завершення реформи децентралізації необхідно зміцнити взаємну довіру

На цьому наголосив очільник комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко за підсумками засідання Ради розвитку громад та територій при Луганській ОДА. Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу голови Комітету.

У п’ятницю, 28 лютого, під час засідання відбулося публічне обговорення проєкту змін до Конституції в частині децентралізації за участі віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля, Андрія Клочка, представників обласної і районних держадміністрацій Луганщини, органів місцевого самоврядування, експертів, науковців, міжнародних організацій та штабу ООС.

"Зміни до Конституції не можуть бути внесені без думки громадськості. Нам потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громади. Сьогодні ми почули пропозиції та зауваження представників Луганщини, що дуже для нас важливо з безпекової точки зору", - розповів Андрій Клочко після обговорень.

Парламентар підкреслив, що реформа децентралізації повинна мати чіткі "червоні лінії", щоби зберегти територіальну цілісність.

"У держави мають бути інструменти реагування на рішення місцевих рад, якщо вони будуть порушувати Конституцію або загрожувати суверенітету. Мета цих обговорень - знайти рішення, що об’єднають суспільство навколо реформи децентралізації", - зазначив Андрій Клочко.

Народний обранець додав, що сторони повинні зміцнити довіру одне до одного та визначити спільні точки, які влаштують державну владу і місцеве самоврядування.

Зазначимо, що Андрій Клочко разом з Денисом Шмигалем від учора, 27 лютого, перебувають з робочим візитом у Донецькій та Луганській областях.