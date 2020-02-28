13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:29  28 лютого
Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 14:59 11

Поширення коронавірусу: британський парламент збереться на екстрене засідання

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 14:59 11
Читайте также на русском языке
В понеділок, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе екстрене засідання уряду
Фото: flickr
В понеділок, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе екстрене засідання уряду

Про це з посиланням на Іndependent передає RegioNews

Повідомляється, що Борис Джонсон скликав екстрене засідання уряду, щоб обговорити швидко зростаючу глобальну кризову ситуацію навколо коронавірусу.

Це буде перша зустріч, присвячена коронавірусу за участю Джонсона. Як зазначив речник британського прем’єра, Борис Джонсон хоче особисто проконтролювати, що в ситуації з коронавірусом у Британії буде зроблено все можливе для його подолання.

Як повідомлялося, загальна кількість хворих на коронавірус на території Великої Британії зросла до 19 осіб. Ще один випадок зараження зафіксований у Північній Ірландії. В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.


Британия борис джонсон Коронавирус
Коронавірус зірвав Женевський автосалон, в країні заборонили масові заходи
28 лютого 2020, 14:45
У Києві дезинфікують громадський транспорт
28 лютого 2020, 14:42
МОЗ: прикордонники виявили людей з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 14:33
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »