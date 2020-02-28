Поширення коронавірусу: британський парламент збереться на екстрене засідання

В понеділок, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе екстрене засідання уряду

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В понеділок, 2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе екстрене засідання уряду

Про це з посиланням на Іndependent передає RegioNews

Повідомляється, що Борис Джонсон скликав екстрене засідання уряду, щоб обговорити швидко зростаючу глобальну кризову ситуацію навколо коронавірусу.

Це буде перша зустріч, присвячена коронавірусу за участю Джонсона. Як зазначив речник британського прем’єра, Борис Джонсон хоче особисто проконтролювати, що в ситуації з коронавірусом у Британії буде зроблено все можливе для його подолання.

Як повідомлялося, загальна кількість хворих на коронавірус на території Великої Британії зросла до 19 осіб. Ще один випадок зараження зафіксований у Північній Ірландії. В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.