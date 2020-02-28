У Кропивницького школяра, замість коронавірусу, виявили інше захворювання
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Суспільне:Кропивницький”.
Днями дитина повернулася зі спортивних змагань в Італії. Почала скаржитися на температуру та головний біль. Її госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні Кропивницького й помістили у спеціальний бокс. Із постраждалою неповнолітньою поряд знаходиться один із батьків.
"З'явилася дитина з клінічними ознаками ГРВІ. Нам стало відомо, що вона була в межах Італії. Про всяк випадок, ми ізолювали цю дитину. Зараз вона перебуває у травмоінфікційному боксі. Приймає лікування від вірусу грипу. Одразу була зроблена діагностика. Є результат по парагрипу, і від'ємний результат швидкісний на коронавірус. На сьогоднішній день в області відсутня ця хвороба", – сказав директор обласного департаменту охорони здоров`я Олег Рибальченко.
Як повідомляли RegioNews раніше, 25 лютого на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили.
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