У Кропивницького школяра, замість коронавірусу, виявили інше захворювання

8-річний хлопчик, який 27 лютого потрапив до Центральної міської лікарні Кропивницького з підозрою на коронавірус, не хворий на атипову пневмонію

Фото: Pixabay

8-річний хлопчик, який 27 лютого потрапив до Центральної міської лікарні Кропивницького з підозрою на коронавірус, не хворий на атипову пневмонію

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Суспільне:Кропивницький”. Днями дитина повернулася зі спортивних змагань в Італії. Почала скаржитися на температуру та головний біль. Її госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні Кропивницького й помістили у спеціальний бокс. Із постраждалою неповнолітньою поряд знаходиться один із батьків. "З'явилася дитина з клінічними ознаками ГРВІ. Нам стало відомо, що вона була в межах Італії. Про всяк випадок, ми ізолювали цю дитину. Зараз вона перебуває у травмоінфікційному боксі. Приймає лікування від вірусу грипу. Одразу була зроблена діагностика. Є результат по парагрипу, і від'ємний результат швидкісний на коронавірус. На сьогоднішній день в області відсутня ця хвороба", – сказав директор обласного департаменту охорони здоров`я Олег Рибальченко. Як повідомляли RegioNews раніше, 25 лютого на Закарпатті у прибулої з Італії жінки виявили підвищену температуру. Її помістили на обстеження. Коронавірус медики не виявили.

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