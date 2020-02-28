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28 лютого 2020, 14:45 4

Коронавірус зірвав Женевський автосалон, в країні заборонили масові заходи

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28 лютого 2020, 14:45 4
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Уряд Швейцарії через загрозу поширення коронавірусу прийняв рішення заборонити проведення масових заходів з більш ніж тисячею учасників
Фото: twitter/XHNews
Уряд Швейцарії через загрозу поширення коронавірусу прийняв рішення заборонити проведення масових заходів з більш ніж тисячею учасників

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на місцеве видання Neue Zürcher Zeitung.

Як повідомляється, заборона на проведення масових заходів вводиться 28 лютого негайно і буде діяти як мінімум до 15 березня. При цьому влада охарактеризувала стан в країні як "особливий".

Так, під заборону потрапив щорічний міжнародний автосалон в Женеві, проведення якого було заплановано на 5 - 15 березня. Раніше було оголошено про скасування міжнародної виставки винаходів і салону високої годинникової моди, які також повинні були відбутися в Женеві.

Також зазначається, що організатори заходів з числом учасників менше тисячі повинні проводити оцінку ризику поширення коронавірусу у взаємодії з компетентними кантональних владою.

Нагадаємо, станом на 28 лютого кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 83 тисячі 386 осіб, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків сягнуло 2858.

За даними МОЗ, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.

Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.

Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

Також хвороба виявили в країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки і Африки.


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