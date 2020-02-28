У міжнародному аеропорту Дніпропетровської області людей із симптомами ГРВІ шукатимуть з тепловізорами

Аби не допустити розповсюдження коронавірусу у Міжнародному аеропорту на Дніпропетровщині працюють два тепловізори

Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація

Аби не допустити розповсюдження коронавірусу у Міжнародному аеропорту на Дніпропетровщині працюють два тепловізори

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як запевняють в ОДА, тепловізори дозволяють швидко вирізнити з натовпу людей, які мають підвищену температуру тіла.

Тепловізор обладнаний екраном. Якщо у людини підвищена температура тіла, пристрій сигналізує про це кольором – від помаранчевого до рожевого.

Тепловізори використовують у зоні прильоту. Вони сканують пасажирів під час їх пересування вузьким коридором. Радіус дії – 5 метрів. Якщо показання виходять за межі норми, людину запрошують перевірити дані за допомогою інфрачервоного термометра. Він сканує на відстані від 1 до 15 см. У разі підтвердження симптомів ГРВІ пасажира відразу направляють до лікарні.

Крім тепловізорів, персонал аеропорта укомплектували респіраторними масками, гумовими рукавичками та дезінфікуючими засобами для рук. Трапи облаштували дезбар’єрними килимами, обробленими спеціальним розчином. На них ступають усі, хто виходить із літака, перш ніж потрапити до терміналу.