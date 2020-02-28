Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням угорську поліцію.
Поліція угорського міста Кішварда оголосила в розшук Сімону Сливич. Її розшукують з метою арешту за підробку документів.
Подробиць цієї справи не повідомляється.
Сімона Сливич є донькою екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка.
Видання "Слово і діло" повідомляє про те, що дружина відомого закарпатського політика, колишнього народного депутата та екс-міського голови Ужгорода Сергія Ратушняка Марина Ратушняк має подвійне громадянство, мова про громадянство Угорщини.
Відповідні документи про отримання угорського громадянства має і донька політика - Сімона Сливич.
Варто додати, що донька скандального екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка Сімона у 2011 році вийшла заміж за свого викладача, доцента юрфаку Ужгородського національного університету Івана Сливича, старшого від неї на 10 років.
Всього у Сергія Ратушняка четверо дітей: троє доньок і син Микола. Не виключено, що вся родина Ратушняків теж є громадянами Угорщини.
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