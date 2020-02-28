Угорська поліція розшукує доньку політика із Закарпаття

Доньку екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка оголосили в розшук в сусідній Угорщині

Доньку екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка оголосили в розшук в сусідній Угорщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням угорську поліцію.

Поліція угорського міста Кішварда оголосила в розшук Сімону Сливич. Її розшукують з метою арешту за підробку документів.

Подробиць цієї справи не повідомляється.

Сімона Сливич є донькою екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка.

Видання "Слово і діло" повідомляє про те, що дружина відомого закарпатського політика, колишнього народного депутата та екс-міського голови Ужгорода Сергія Ратушняка Марина Ратушняк має подвійне громадянство, мова про громадянство Угорщини.

Відповідні документи про отримання угорського громадянства має і донька політика - Сімона Сливич.

Варто додати, що донька скандального екс-мера Ужгорода Сергія Ратушняка Сімона у 2011 році вийшла заміж за свого викладача, доцента юрфаку Ужгородського національного університету Івана Сливича, старшого від неї на 10 років.

Всього у Сергія Ратушняка четверо дітей: троє доньок і син Микола. Не виключено, що вся родина Ратушняків теж є громадянами Угорщини.