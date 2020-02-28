Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
Як передає RegioNews, про це міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розказала в інтерв’ю Радіо Свобода.
За її словами, на всю Україну є 12 тисяч ліжок.
"Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом - ред.), у нас чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок. Але така динаміка можлива тільки тоді, коли ми не будемо вживати жодних заходів епідеміологічних, таких як обмежувальні заходи, карантинні заходи, обмеження виходу з дому. Те, що зараз відбувається в Китаї", - сказала міністр.
Також Скалецька наголосила, що "на сьогодні говорити про те, що ми матимемо таку значну динаміку такий тривалий час, не доводиться".
Нагадаємо, станом на 28 лютого, кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 83 тисячі 386 осіб, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків сягнуло 2858.
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