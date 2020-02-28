У Полтавській міськраді розпалася фракція Олега Ляшка

28 лютого на 30 сесії Полтавської міськради депутати Володимир Савченко та Мирослава Василенко вийшли із фракції Олега Ляшка та приєдналися до лав ОПЗЖ

28 лютого на 30 сесії Полтавської міськради депутати Володимир Савченко та Мирослава Василенко вийшли із фракції Олега Ляшка та приєдналися до лав ОПЗЖ

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцеве видання "Зміст”.

Таким чином, у фракції Олега Ляшка в Полтавській міській раді залишилося двоє народних обранців -Валерій Калюжний та Владислав Мостовенко.

Нагадаємо, що на попередній сесії - 20 грудня 2019 року - депутати проголосували за утворення фракції "Опозиційна платформа - За життя”. До її складу приєдналися Олег Сазонов, Олександр Алексюк, Володимир Говоренко, Геннадій Нежурбіда, Дмитро Півень, Володимир Барчук, Володимир Савченко, Мирослава Василенко.

Як стало відомо раніше, Полтавська міськрада 28 лютого на 30 сесії визнала безпритульних котів частиною екосистеми міста, щоб попередити жорстоке поводження з тваринами.