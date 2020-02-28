Мінкульт відреагував на ситуацію з "Суспільним"

Ситуація з арештом рахунків і блокуванням роботи телеканалу "Суспільне" за борги є неприпустимою

Фото: facebook/suspilne.news

Ситуація з арештом рахунків і блокуванням роботи телеканалу "Суспільне" за борги є неприпустимою

Як передає RegioNews, про це написав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в своєму Telegram.

За його словами, зараз Мінкульт спільно з Міністерством фінансів намагаються вирішити питання погашення боргу "Суспільного" перед "Євроньюс".

"Мовник не передбачив в бюджеті кошти на погашення заборгованості. Мінкульт, щоб уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном прийняв рішення про наближення фінансування щоб" Суспільне "мало можливість розрахуватися з боргами негайно" , - написав міністр.

Також Бородянський зазначив, що сума коштів на заблокованих рахунках, після погашення боргу, повернеться до бюджету, а Мінкульт планує ініціювати збільшення фінансування суспільного мовника.

"Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету, і Мінкульт буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування "Суспільного" на суму сплаченого боргу за рахунок повернутих з Швейцарії засобів, що забезпечить стійкість розвитку суспільного мовника", - пояснив він.

Нагадаємо, 28 лютого Національна громадська телерадіокомпанія України повідомила про арешт всіх рахунків "Суспільного", в результаті чого робота мовника виявилася заблокованою. Суд зобов'язав мовник сплатити борг в сумі 10,6 млн євро і більше 73 тис. грн судового збору на користь АТ "Євроньюс".