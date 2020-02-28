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28 лютого 2020, 13:25 4

Держава в смартфоні: заробив сервіс "Дія.Бізнес"

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28 лютого 2020, 13:25 4
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Мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес"
Мобільний додаток державних онлайн-послуг "Дія" запустило сервіс для малого і середнього бізнесу - національну онлайн-платформу "Дія.Бізнес"

Як повідомили RegioNews у пресслужбі розробника, на порталі вже доступні каталог бізнес-ідей з шаблонами, перелік всіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу, онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці.

Також можна скористатися довідником підприємця - на основі матеріалів профільних державних органів і провідних компаній України, і кейсами конкретних проблем, питань і запитів.

"Поки платформа працює в тестовому режимі. Уже навесні запрацює новий блок - консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію з фахівцями за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу і продажів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також "Дія" планує відкрити центри підтримки і консалт-хаби для підприємців в різних містах України.

Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.

Нагадаємо, 6 лютого 2020 року додаток державних послуг онлайн "Дія" стало доступним для скачування. У ньому доступні водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному додатку цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт і електронний студентський квиток.


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