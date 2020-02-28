На Чернігівщині працівникам не виплатили майже 14 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.
Заборгованість із заробітної плати в Чернігівській області складає 13,7 мільйона гривень. З них промислові підприємства боргують більше 8 мільйонів.
Серед найбільших боржників "Чернігівський завод радіоприладів" та "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" - по 3,3 млн, "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" - 1,2 млн, "Чернігівторф" - 0,8 млн та КП "Прилукижитлобуд" - 0,6 млн.
Нещодавно список боржників поповнило "Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України" - 0,5 млн.
96,1% боргу сконцентровано у містах обласного підпорядкування Чернігові, Ніжині, Прилуках та Менському, Срібнянському, Чернігівському районах. Заборгованості із виплати заробітної плати не мають підприємства 19 районів області.
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