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28 лютого 2020, 13:15 1

На Чернігівщині працівникам не виплатили майже 14 млн гривень

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28 лютого 2020, 13:15 1
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Основна частина боргу по виплаті заробітної плати в Чернігівській області припадає на промислові підприємства
Основна частина боргу по виплаті заробітної плати в Чернігівській області припадає на промислові підприємства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.

Заборгованість із заробітної плати в Чернігівській області складає 13,7 мільйона гривень. З них промислові підприємства боргують більше 8 мільйонів.

Серед найбільших боржників "Чернігівський завод радіоприладів" та "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" - по 3,3 млн, "Ніжинський комбінат хлібопродуктів" - 1,2 млн, "Чернігівторф" - 0,8 млн та КП "Прилукижитлобуд" - 0,6 млн.

Нещодавно список боржників поповнило "Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України" - 0,5 млн.

96,1% боргу сконцентровано у містах обласного підпорядкування Чернігові, Ніжині, Прилуках та Менському, Срібнянському, Чернігівському районах. Заборгованості із виплати заробітної плати не мають підприємства 19 районів області.


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