"Укравтодор" запустив онлайн-карту автомобільних доріг
Про це пише 44.ua, передає RegioNews.
За допомогою даної карти можна направляти в "Укравтодору" інформацію про проблеми, що перешкоджають комфортному проїзду.
"Принцип роботи модуля звернення досить простий. Громадянин їде автодорогою - в процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість за допомогою браузера безпосередньо звертатися до "Укравтодору". Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його обробки та виконання ", - розповідає директор ДП "Укрдорзв'язок" Вадим Горюшко.
На карті вже можна побачити всі ділянки, які будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг в цьому році. Служби автомобільних доріг в регіонах додавати на карту актуальні ділянки, коли з'являться нові постанови Кабміну із запуску дорожніх робіт за іншими джерелами фінансування.
Також користувачі можуть отримувати об'єктивну та актуальну інформацію про стан проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об'єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів і аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо.
- 15:39 28 лютого На Прикарпатті ізолювали жінку з підозрою на коронавірус
- 15:35 28 лютого Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
- 15:33 28 лютого Прокуратура оголосила про підозру "отаману", який захоплював Раду Криму у 2014 році
- 15:29 28 лютого Коронавірус спричинив рекордний обвал міжнародних ринків
- 15:24 28 лютого Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
- 15:17 28 лютого Потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громад - Андрій Клочко
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби