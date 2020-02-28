"Укравтодор" запустив онлайн-карту автомобільних доріг

"Укравтодор" запустив "Інтерактивна карту". Її основним завданням є надання актуальної та достовірної інформації про ключові логістичні артеріях України - дороги державного значення. Тут же водії можуть поскаржитися на стан доріг

"Укравтодор" запустив "Інтерактивна карту". Її основним завданням є надання актуальної та достовірної інформації про ключові логістичні артеріях України - дороги державного значення. Тут же водії можуть поскаржитися на стан доріг

Про це пише 44.ua, передає RegioNews. За допомогою даної карти можна направляти в "Укравтодору" інформацію про проблеми, що перешкоджають комфортному проїзду. "Принцип роботи модуля звернення досить простий. Громадянин їде автодорогою - в процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість за допомогою браузера безпосередньо звертатися до "Укравтодору". Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його обробки та виконання ", - розповідає директор ДП "Укрдорзв'язок" Вадим Горюшко. На карті вже можна побачити всі ділянки, які будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг в цьому році. Служби автомобільних доріг в регіонах додавати на карту актуальні ділянки, коли з'являться нові постанови Кабміну із запуску дорожніх робіт за іншими джерелами фінансування. Також користувачі можуть отримувати об'єктивну та актуальну інформацію про стан проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об'єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів і аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо.

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