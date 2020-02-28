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28 лютого 2020, 13:06 6

Зеленський повернув закон про скасування стройового статуту ЗСУ на доопрацювання

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28 лютого 2020, 13:06 6
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Президент України Володимир Зеленський повернув прийнятий Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України зі своїми пропозиціями
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повернув прийнятий Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України зі своїми пропозиціями

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Верховної Ради.

Відзначимо, пропозиції гаранта поки відсутні.

Нагадаємо, 5 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла закон "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України" Про Стройовий статут Збройних Сил України ". Повідомлялося, що після припинення дії закону про стройовому статуті повноваження визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців законодавчо закріплюється за Міністерством оборони.

У Міноборони запевнили, що запроваджене військове вітання не втратить чинності у процесі зміни армійського Статуту.


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