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28 лютого 2020, 13:06 6

На Полтавщині оголосили штормове попередження

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28 лютого 2020, 13:06 6
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28 лютого мешканців Полтавської області та гостей регіону попереджають про сильні пориви вітру та застерігають не наражатися на небезпеку
Фото: Pixabay
28 лютого мешканців Полтавської області та гостей регіону попереджають про сильні пориви вітру та застерігають не наражатися на небезпеку

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ДСНС Полтавської області.

У регіоні очікують пориви північно-західного вітру, швидкістю 15-20 метрів за секунду. Протягом дня температура повітря підніметься до +4…+6 градусів. Сонце зрідка проглядатиме з-за хмар.

Рятувальники застерігають полтавчан від небезпеки, на яку ті можуть наразитися на вулицях обласного міста. Вкотре співробітники ДСНС нагадують, що під час сильних поривів вітру небезпечно шукати прихістку під деревами та проходити під металевими конструкціями

Як повідомляли RegioNews раніше, у Закарпатській області загинули п'ятеро людей, можливо, причиною трагедії стала негода, через яку їхня вантажівка впала у провалля.


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