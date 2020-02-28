Миколаївська ОДА розділила область на ОТГ, не врахувавши вимоги жителів

Миколаївська облдержадміністрація опублікувала проект перспективного плану формування територій громад області

Фото: сайт pexels

Миколаївська облдержадміністрація опублікувала проект перспективного плану формування територій громад області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт облдержадміністрації.

Згідно з цим проектом 100% території Миколаївщини будуть розділені між 5 міськими і 47 сільськими ОТГ. Разом з тим в плані формування територій громад не враховані вимоги деяких сіл Новоодеського, Єланецького, Миколаївського району.

До Южноукраинску, згідно з побажанням, приєднали Костянтинівську селищну раду та Іванівську сільраду Арбзинского району.

За новим проектом, монорайонами залишаються Березнегуватський, Веселинівський, Врадіївський, Казанківський та Кривоозерський.

В Єланецькому районі виділяється Возсіятська ОТГ, як це вимагали місцеві жителі.

Також у Снігурівському районі з'являється третя ОТГ: крім власне Снігурівськської та Горохівської, ще Широківська.

Варто відзначити, що в Новоодесском районі, незважаючи на протести жителів Костянтинівка, залишаються три ВІДГ, одна з них в центрі села Гур'ївка.

Нагадаємо, що вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити в Новоодесском районі Костянтинівську ВІДГ замість Гур'ївської.

У свою чергу губернатор Миколаївській ОДА відповів на протести людей щодо створення ВІДГ :"Так склалося, треба приймати".