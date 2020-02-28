Миколаївська ОДА розділила область на ОТГ, не врахувавши вимоги жителів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт облдержадміністрації.
Згідно з цим проектом 100% території Миколаївщини будуть розділені між 5 міськими і 47 сільськими ОТГ. Разом з тим в плані формування територій громад не враховані вимоги деяких сіл Новоодеського, Єланецького, Миколаївського району.
До Южноукраинску, згідно з побажанням, приєднали Костянтинівську селищну раду та Іванівську сільраду Арбзинского району.
За новим проектом, монорайонами залишаються Березнегуватський, Веселинівський, Врадіївський, Казанківський та Кривоозерський.
В Єланецькому районі виділяється Возсіятська ОТГ, як це вимагали місцеві жителі.
Також у Снігурівському районі з'являється третя ОТГ: крім власне Снігурівськської та Горохівської, ще Широківська.
Варто відзначити, що в Новоодесском районі, незважаючи на протести жителів Костянтинівка, залишаються три ВІДГ, одна з них в центрі села Гур'ївка.
Нагадаємо, що вдень 20 лютого люди перекрили трасу на Київ з вимогою створити в Новоодесском районі Костянтинівську ВІДГ замість Гур'ївської.
У свою чергу губернатор Миколаївській ОДА відповів на протести людей щодо створення ВІДГ :"Так склалося, треба приймати".
- 15:39 28 лютого На Прикарпатті ізолювали жінку з підозрою на коронавірус
- 15:35 28 лютого Кіровоградська обласна рада попросила уряд відтермінувати медичну реформу
- 15:33 28 лютого Прокуратура оголосила про підозру "отаману", який захоплював Раду Криму у 2014 році
- 15:29 28 лютого Коронавірус спричинив рекордний обвал міжнародних ринків
- 15:24 28 лютого Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
- 15:17 28 лютого Потрібно знайти консенсус між інтересами держави та громад - Андрій Клочко
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби