В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
В Києві госпіталізували пасажирку одного з авіарейсів з Італії – перевіряють, чи не заражена вона коронавірусом
В Києві госпіталізували пасажирку одного з авіарейсів з Італії – перевіряють, чи не заражена вона коронавірусом
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише Depo.ua, передає RegioNews.
"Бортпровідники відстежують стан здоров’я пасажирів на борту і заповняють медичну декларацію, яку передають в аеропорт ще до приземлення. Учора бортпровідники помітили в літаку з Італії жінку, яка часто вживала пігулки і мала ознаки застуди", - розповів Віктор Ляшко.
У пасажирки виміряли температуру, відвели до ізолятора, розпитали, чому вона вживає таблетки.
Після цього жінку швидко ушпиталили до однієї з лікарень Києва.
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