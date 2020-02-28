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28 лютого 2020, 12:57 74

В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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28 лютого 2020, 12:57 74
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В Києві госпіталізували пасажирку одного з авіарейсів з Італії – перевіряють, чи не заражена вона коронавірусом
В Києві госпіталізували пасажирку одного з авіарейсів з Італії – перевіряють, чи не заражена вона коронавірусом

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише Depo.ua, передає RegioNews.

"Бортпровідники відстежують стан здоров’я пасажирів на борту і заповняють медичну декларацію, яку передають в аеропорт ще до приземлення. Учора бортпровідники помітили в літаку з Італії жінку, яка часто вживала пігулки і мала ознаки застуди", - розповів Віктор Ляшко.

У пасажирки виміряли температуру, відвели до ізолятора, розпитали, чому вона вживає таблетки.

Після цього жінку швидко ушпиталили до однієї з лікарень Києва.


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