Секретар РНБО назвав цибулю, сало і часник кращими ліками від коронавірусу

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що найкращі ліки від коронавірусу - це сало, часник і цибуля

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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що найкращі ліки від коронавірусу - це сало, часник і цибуля

Про це він розповів в ефірі політичного шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає RegioNews.

"Я вам хочу сказати: кращі ліки від коронавірусу — цибуля, сало і часник", — заявив він.

Однак в якості ліків від коронавірусу вживати алкогольні напої секретар РНБО не радить.

Також Данілов висловився за встановлення державного контролю за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом.

"Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже несамовитий, тому що люди на цьому заробляють великі гроші… У нас сьогодні у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", — заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше в Києві визначили 6 лікарень зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин в разі інфікування коронавирусу.