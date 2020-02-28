Секретар РНБО назвав цибулю, сало і часник кращими ліками від коронавірусу
Про це він розповів в ефірі політичного шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає RegioNews.
"Я вам хочу сказати: кращі ліки від коронавірусу — цибуля, сало і часник", — заявив він.
Однак в якості ліків від коронавірусу вживати алкогольні напої секретар РНБО не радить.
Також Данілов висловився за встановлення державного контролю за проходженням всіх ліків, починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом.
"Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже несамовитий, тому що люди на цьому заробляють великі гроші… У нас сьогодні у країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", — заявив Данілов.
Нагадаємо, раніше в Києві визначили 6 лікарень зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин в разі інфікування коронавирусу.
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