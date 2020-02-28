В Італії порносайт дав безкоштовний преміум-доступ людям в зонах спалаху коронавірусу

Порносайт xHamster закликає своїх користувачів не виходити з дому в заражених коронавірусом регіонах і гарантує жителям цих районів безкоштовний преміум-доступ до кінця березня

Порносайт xHamster закликає своїх користувачів не виходити з дому в заражених коронавірусом регіонах і гарантує жителям цих районів безкоштовний преміум-доступ до кінця березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на італійське видання AGI. Доступ до безкоштовного порно забезпечили жителям Ломбардії, Венето, Тегерана, Канарських островів, Тегу в Південній Кореї і Уханя в Китаї. "Якщо ви перебуваєте в зоні ризику COVID-19 (коронавірус), будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", — йдеться в повідомленні. "Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу — це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", — говорить Алекс Хоукінс, віце-президент xHamster.



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