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28 лютого 2020, 12:20 4

В Італії порносайт дав безкоштовний преміум-доступ людям в зонах спалаху коронавірусу

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28 лютого 2020, 12:20 4
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Порносайт xHamster закликає своїх користувачів не виходити з дому в заражених коронавірусом регіонах і гарантує жителям цих районів безкоштовний преміум-доступ до кінця березня
Порносайт xHamster закликає своїх користувачів не виходити з дому в заражених коронавірусом регіонах і гарантує жителям цих районів безкоштовний преміум-доступ до кінця березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на італійське видання AGI.

Доступ до безкоштовного порно забезпечили жителям Ломбардії, Венето, Тегерана, Канарських островів, Тегу в Південній Кореї і Уханя в Китаї.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ризику COVID-19 (коронавірус), будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", — йдеться в повідомленні.

"Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу — це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", — говорить Алекс Хоукінс, віце-президент xHamster.


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