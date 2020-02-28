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28 лютого 2020, 12:16 10

Сину екс-голови Конституційного суду із Закарпаття призначили заставу у 17 млн гривень

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28 лютого 2020, 12:16 10
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Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи 6 особам, яких підозрюють у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу
Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи 6 особам, яких підозрюють у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Суд застосував запобіжні заходи - тримання під вартою для шести осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу. Також визначив організатору розмір застави у 17 млн грн, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Національною поліцією України було припинено діяльність злочинної організації. Її учасники, за версією слідства, підозрюються у тому, що оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 25 лютого на Закарпатті в сина екс-голови Конституційного суду Андрія Стрижака провели обшук. Згодом його затримали.


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