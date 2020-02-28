МЗС відреагувало на загострення ситуації в Ідлібі
Про це йдеться в заяві на офіційному сайті відомства, передає RegioNews.
"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - зазначається в заяві.
Також у міністрестві висловили співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових.
"Солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання. Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, в ніч на 28 лютого, близько 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії Сирії та російських військ.
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