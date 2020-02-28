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28 лютого 2020, 12:16 4

МЗС відреагувало на загострення ситуації в Ідлібі

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28 лютого 2020, 12:16 4
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У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння через загострення ситуації в Ідлібі
Фото: МЗС
У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння через загострення ситуації в Ідлібі

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті відомства, передає RegioNews.

"Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні", - зазначається в заяві.

Також у міністрестві висловили співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових.

"Солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання. Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, в ніч на 28 лютого, близько 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії Сирії та російських військ.


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