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28 лютого 2020, 11:50 9

Запорізький музикант розповів, як оживає китайське місто Наньнін

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28 лютого 2020, 11:50 9
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У місті Наньнін у Китаї, де живе запорізький музикант, вже починають працювати торгові центри, кав'ярні і на вулицях гуляє все більше людей
Фото: Facebook сторінка Андрія Шамрая
У місті Наньнін у Китаї, де живе запорізький музикант, вже починають працювати торгові центри, кав'ярні і на вулицях гуляє все більше людей

Про це музикант Андрій Шамрай написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

При цьому, карантинні заходи ще не припинені, і всі ходять в масках. За словами запорожця, життя в місті входить у звичне русло.

"Сьогодні почали відкриватися магазини, торгові центри, кав'ярні, перукарні! На вулиці багато людей, граючих дітей. Радий, що країна знову оживає і маленькими кроками входить в нове життя", - написав музикант.

Моє місто сьогодні. Сьогодні почали відкриватися магазини, торгові центри, кав'ярні, перукарні! На вулиці багато...

Опубліковано Andrey Shamray Четвер, 27 лютого 2020 р.

Слід зазначити, що місто, в якому живе Андрій, знаходиться на відстані сотень кілометрів від Уханя, який наразі повністю закритий.

За інформацією видання Индусриалка, відомий у Запоріжжі співак, півфіналіст проекту "Голос країни-4" Андрій Шамрай кілька років живе в Китаї. Він вчиться у місті Наньнін, якие розташоване за 1200 км від міста Ухань, де офіційно зафіксували перші випадки зараження коронавірусом.


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