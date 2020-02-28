Запорізький музикант розповів, як оживає китайське місто Наньнін
Про це музикант Андрій Шамрай написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.
При цьому, карантинні заходи ще не припинені, і всі ходять в масках. За словами запорожця, життя в місті входить у звичне русло.
"Сьогодні почали відкриватися магазини, торгові центри, кав'ярні, перукарні! На вулиці багато людей, граючих дітей. Радий, що країна знову оживає і маленькими кроками входить в нове життя", - написав музикант.
Моє місто сьогодні. Сьогодні почали відкриватися магазини, торгові центри, кав'ярні, перукарні! На вулиці багато...Опубліковано Andrey Shamray Четвер, 27 лютого 2020 р.
Слід зазначити, що місто, в якому живе Андрій, знаходиться на відстані сотень кілометрів від Уханя, який наразі повністю закритий.
За інформацією видання Индусриалка, відомий у Запоріжжі співак, півфіналіст проекту "Голос країни-4" Андрій Шамрай кілька років живе в Китаї. Він вчиться у місті Наньнін, якие розташоване за 1200 км від міста Ухань, де офіційно зафіксували перші випадки зараження коронавірусом.
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