13:12  28 лютого
Швидкі тести на коронавірус будуть в Україні лише 10 березня
14:33  28 лютого
МОЗ: прикордонники виявили людей з підозрою на коронавірус
14:23  28 лютого
Скалецька розказала, скільки є лікарняних ліжок у разі епідемії коронавірусу
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 11:27 7

В Жулянах міряють температуру пасажирам, які прилетіли з Білорусі

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 11:27 7
Читайте также на русском языке
У аеропорту "Жуляни" перевіряють температуру в пасажирів, які прибули з Білорусі, де напередодні підтвердили завезений випадок захворювання на коронавірус
У аеропорту "Жуляни" перевіряють температуру в пасажирів, які прибули з Білорусі, де напередодні підтвердили завезений випадок захворювання на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

27 лютого вдень вже всіх пасажирів літака з Мінська пропускали з борту лише після виміру температури дистанційним термометром.

При цьому, станом на вчора, у аеропорту Мінська не було запроваджено жодних додаткових заходів безпеки – ані температурного контролю, ані масок.

Як відомо, у Білорусі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Його діагностували у студента з Ірану, який прилетів до Мінська рейсом з Баку ще 22 лютого. Тести підтвердили коронавірус 27 лютого, стан хворого задовільний. Всіх, з ким контактував студент, розмістили на карантин.


Коронавирус
На Житомирщині закінчився карантин для прибулих з Китаю дорожників 
28 лютого 2020, 09:44
По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу
28 лютого 2020, 09:31
У Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу
28 лютого 2020, 08:52
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Віктор Таран
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »