В Жулянах міряють температуру пасажирам, які прилетіли з Білорусі

У аеропорту "Жуляни" перевіряють температуру в пасажирів, які прибули з Білорусі, де напередодні підтвердили завезений випадок захворювання на коронавірус

У аеропорту "Жуляни" перевіряють температуру в пасажирів, які прибули з Білорусі, де напередодні підтвердили завезений випадок захворювання на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН. 27 лютого вдень вже всіх пасажирів літака з Мінська пропускали з борту лише після виміру температури дистанційним термометром. При цьому, станом на вчора, у аеропорту Мінська не було запроваджено жодних додаткових заходів безпеки – ані температурного контролю, ані масок. Як відомо, у Білорусі зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Його діагностували у студента з Ірану, який прилетів до Мінська рейсом з Баку ще 22 лютого. Тести підтвердили коронавірус 27 лютого, стан хворого задовільний. Всіх, з ким контактував студент, розмістили на карантин.

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