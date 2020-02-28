Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
Про це, як повідомляє RegioNews, заявили в Українському інституті національної пам’яті.
В Інституті зазначили, що рішення про перейменування порушує частину 6 статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, що прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу. Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.
Інститут невідкладно звернеться до правоохоронних органів та наполягатиме на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону.
"Проголосоване рішення не має нічого спільного із належним вшануванням пам’яті про Другу світову війну. Адже замість поваги до учасників війни харківські можновладці займаються спекуляціями і протиставленням двох ветеранів війни – Петра Григоренка, генерал-майора Червоної армії, який водночас є всесвітньо відомим правозахисником, та маршала Червоної армії Георгія Жукова”, - повідомили в УІНП.
Нагадаємо, депутати Харківської міської ради перейменували проспект імені Петра Григоренка на імені радянського маршала Георгія Жукова під час сесії 26 лютого.
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