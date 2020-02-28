У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ

Поки триває війна, створені ВЦА не ліквідують. А виборів там не буде, допоки не приймуть зміни у виборчий кодекс

Фото: freeradio.com.ua

Поки триває війна, створені ВЦА не ліквідують. А виборів там не буде, допоки не приймуть зміни у виборчий кодекс

В коментарі "Вільному радіо" очільник комітету в Верховній Раді України, який займається питаннями децентралізації, розповів, що перед тим, як провести у військових адміністраціях вибори, потрібно внести певні зміни до законодавства.

"З виборами трішки почекаємо з вами. Спочатку приймемо рішення зі змінами до виборчого кодексу. І після цих змін ми зможемо говорити про те, яким чином там можна провести вибори”, - розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Однак, чи будуть вибори в цьому році, політик не відповів.

Зазначимо, східні області мають чимало особливостей реформування через війну на своїй території. Так, на Донеччині та Луганщині є військово-цивільні адміністрації. Це тимчасовий варіант влади в населених пунктах. І ВЦА не можуть вирішувати жодних питань щодо об’єднання.

"З одного боку, ВЦА напевно і не повинно приймати якихось стратегічних рішень, бо це не колегіальний орган. Є ризики прийняття якихось не дуже правильних рішень. Але, якщо ми бачимо, що це надовго, то що робити тоді? Вся країна об’єднується, вся країна починає отримувати вигоду від децентралізації, а чому ці райони, які і так потерпають від бойових дій, не мають перспектив розвитку? Вони будуть відставати від іншої території України на скільки років?”, - каже заступник голови ВЦА м. Торецьк Сергій Винник.

Якщо вибори на території нинішніх ВЦА дозволять, то вже восени 2020 року місцеві шукатимуть собі депутатів. А після - військово-цивільні адміністрації передадуть всі свої повноваження обраним представникам влади. З одного боку, це розблокує ряд питань на місцях. З іншого, є ризик погіршення ситуації з контролем кордону, вважає керівник ВЦА прифронтового с. Зайцевого Володимир Весьолкін.

"Я навіть не маю сумніву, що це буде надалі територія сприятлива для подальшого втручання. Все розхитають. Депутатів не будуть чіпати, щоб не накаляти. Воно буде потрохи гнити, і те, що було там (на непідконтрольній території, - ред.) в 2014 році та тут, може повернутися”, - каже Весьолкін.

Даних щодо проведення голосування по всій території Донеччини офіційно немає. Але керівники військово-цивільних адміністрацій Зайцевого та Волновахи говорять про місцеві вибори-2020 на їхніх територіях як про вже вирішене питання.