На Тернопільщині планують відремонтувати дорогу до кордону з Румунією

Автодорога М19 пролягає на території чотирьох областей та є частиною Європейського автомобільного маршруту

Автодорога М19 пролягає на території чотирьох областей та є частиною Європейського автомобільного маршруту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку народного депутата від 167 виборчого округу Володимира Гевка у facebook.

"Дорога М-19 буде зроблена. Вкрай знищена дорога "Тернопіль-Теребовля-Чортків-Заліщики", що з’єднує обласний центр з одним із найвіддаленіших районів, у цьому році буде відремонтована", - йдеться в дописі.

Депутат повідомляє, що процес запущено, тендер вже оголосили. З керівником служби автомобільних доріг тернопільської області Ігорем Раїнчуком здійснено огляд різних ділянок дороги.

За інформацією Wikipedia, М19 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, довжиною 512 км, пролягає від переходу Доманове Волинської області до автомобільного прикордонного переходу Порубне у Чернівецькій області. На території України є частиною Європейського автомобільного маршруту E85.

Проходить через Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. На території Тернопільської області через Кременець, Вишнівець, Збараж, Тернопіль, Теребовля, Копичинці, Чортків, Заліщики.