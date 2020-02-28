На Тернопільщині планують відремонтувати дорогу до кордону з Румунією
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку народного депутата від 167 виборчого округу Володимира Гевка у facebook.
"Дорога М-19 буде зроблена. Вкрай знищена дорога "Тернопіль-Теребовля-Чортків-Заліщики", що з’єднує обласний центр з одним із найвіддаленіших районів, у цьому році буде відремонтована", - йдеться в дописі.
Депутат повідомляє, що процес запущено, тендер вже оголосили. З керівником служби автомобільних доріг тернопільської області Ігорем Раїнчуком здійснено огляд різних ділянок дороги.
За інформацією Wikipedia, М19 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, довжиною 512 км, пролягає від переходу Доманове Волинської області до автомобільного прикордонного переходу Порубне у Чернівецькій області. На території України є частиною Європейського автомобільного маршруту E85.
Проходить через Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області. На території Тернопільської області через Кременець, Вишнівець, Збараж, Тернопіль, Теребовля, Копичинці, Чортків, Заліщики.
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