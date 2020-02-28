У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації

Внесення змін до Конституції України щодо децентралізації матиме визначальне значення для розвитку української держави на майбутні десятиліття

Фото: dnews.dn.ua

Внесення змін до Конституції України щодо децентралізації матиме визначальне значення для розвитку української держави на майбутні десятиліття

Як передає RegioNews з посиланням на "Донецкие новости", про це 27 лютого в Краматорську, під час засідання Ради розвитку громад і територій при Донецькій облдержадміністрації, заявив голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

"Ухвалення закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади матиме визначальне значення для розвитку української держави на майбутні десятиліття", - заявив Клочко.

Це, за його словами, необхідність, це важливо для держави в цілому, "щоб наші діти росли в цій країні, а не шукали кращого за кордоном".

"Реформа децентралізації дозволить створити передумови для прискореного економічного розвитку України, ефективного розвитку територій", - повідомив глава Комітету ВРУ.

Від також додав, що "успішне проведення реформи децентралізації, підвищення рівня добробуту громадян істотно підсилює шанси на відновлення територіальної цілісності України".

При цьому Клочко зазначив, що при проведенні реформи буде взято орієнтир на кращі європейські практики.

"Під час подальшого проведення реформи ми будемо орієнтуватися на кращі європейські практики, на успішний досвід наших сусідів - Польщі, Угорщини та інших країн ЄС, а також на думку тих, кого ця реформа стосується щодня і безпосередньо", - зазначив він.