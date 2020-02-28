На Закарпатті закрили 17 закладів грального бізнесу

14 жителів кількох районів області забезпечували конспірацію гральних закладів в різних районах області

Фото із сайту Поліції Закарпатської області

14 жителів кількох районів області забезпечували конспірацію гральних закладів в різних районах області

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області, правоохоронці завершили розслідування справи стосовно діяльності злочинної організації.

До складу групи входило 14 жителів кількох районів області, які забезпечували конспірацію гральних закладів та отримували за їх функціонування незаконні прибутки. Серед них шестеро ужгородців, четверо жителів Ужгородського, двоє жителів Тячівського та двоє Виноградівського районів.

Організатор злочинної групи, 48-річний житель Ужгорода, особисто займався забезпеченням грошовими коштами учасників, координацією їхніх дій, отриманням щоденних звітів за результатами гральних закладів, організував конспірацію, здійснював контроль за прибутками та витратами закладів, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між всіма співучасниками.

Учасники групи, серед яких шестеро жінок, виконували роль адміністраторів та менеджерів-касирів, слідкували за функціонування гральних закладів, забезпеченням комп’ютерного обладнання та виконували інші організаційно-розпорядчі функції.

Загалом правоохоронці припинили незаконну діяльність 17 гральних закладів, які функціонували на території всієї області. Заклади були розташовані та діяли в орендованих нежитлових приміщеннях всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", відвідувачам цілодобово надавалися послуги з доступу до участі в азартних іграх та виплачувалася готівка за виграш.

Працівники поліції провели понад 30 обшуків за місцями розташування гральних закладів та за місцем проживання організаторів вказаного бізнесу, в їх транспортних засобах та підсобних приміщеннях.

Виявлено та вилучено близько 300 одиниць комп’ютерної техніки, обладнання, гроші та документацію, що підтверджувала злочинну діяльність фігурантів справи.

Кримінальне провадження скеровано з обвинувальним актом до суду, який і обиратиме міру покарання за скоєне.