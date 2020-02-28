У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"

Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку окремого контрольно-пропусконого пункту "Київ".



Під час перевірки документів 34-річного іноземця спрацювала відповідна база даних Інтерполу. За даним фактом прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Там повідомили, що за вчинення злочину чоловік розшукується правоохоронцями Кувейту.

Наразі розшукуваного встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. В подальшому на нього чекає екстрадиція та притягнення до відповідальності.