09:31  28 лютого
По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу
08:15  28 лютого
Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін
10:12  28 лютого
У "Пущі Водиці" вирубали дуби на мільйон гривень
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 10:43 8

У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 10:43 8
Читайте также на русском языке
Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"
Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку окремого контрольно-пропусконого пункту "Київ".

Прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом іноземця Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку,...

Опубліковано Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Четвер, 27 лютого 2020 р.


Під час перевірки документів 34-річного іноземця спрацювала відповідна база даних Інтерполу. За даним фактом прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Там повідомили, що за вчинення злочину чоловік розшукується правоохоронцями Кувейту.

Наразі розшукуваного встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. В подальшому на нього чекає екстрадиція та притягнення до відповідальності.


прикордонники
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Мустафа Найєм
Віктор Таран
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »