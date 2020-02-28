У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"
Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль"
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку окремого контрольно-пропусконого пункту "Київ".
Прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом іноземця Громадянина Індії, який знаходився у міжнародному розшуку,...Опубліковано Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Четвер, 27 лютого 2020 р.
Під час перевірки документів 34-річного іноземця спрацювала відповідна база даних Інтерполу. За даним фактом прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Там повідомили, що за вчинення злочину чоловік розшукується правоохоронцями Кувейту.
Наразі розшукуваного встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції. В подальшому на нього чекає екстрадиція та притягнення до відповідальності.
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
- 11:33 28 лютого Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
- 11:27 28 лютого У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ
- 11:19 28 лютого У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради
- 11:04 28 лютого Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації
- 10:43 28 лютого У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації