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У "Пущі Водиці" вирубали дуби на мільйон гривень
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28 лютого 2020, 10:12 9

У "Пущі Водиці" вирубали дуби на мільйон гривень

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28 лютого 2020, 10:12 9
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Оперативники київського управління ДСР затримали вісьмох жителів Рівненської області, котрі організували незаконну вирубку дуба у столичному заказнику "Пуща Водиця". Сума збитків становить майже мільйон гривень
Оперативники київського управління ДСР затримали вісьмох жителів Рівненської області, котрі організували незаконну вирубку дуба у столичному заказнику "Пуща Водиця". Сума збитків становить майже мільйон гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції Київської області.

Слідчі встановили, що мешканці Рівненщини організували незаконну вирубку дерев на території столичного заказника "Пуща Водиця" та Межигірського лісництва у Києві. Кожен учасник банди "чорних лісорубів" відповідав за особистий напрямок діяльності: від організації вирубки, до підбору людей в "команду", а також транспортування краденого лісу на склади та до клієнтів.

Основний склад знаходився у Рівному. Продавали кубічний метр дуба за ціною 500 доларів США. Попередньо відомо, що сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.

В домівках та на складах підозрюваних правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили дубові колоди, обладнання для вирубки лісу та "чорнові" записи.

Всіх учасників злочинного угрупування затримали та повідомили їм про підозру. Правоохоронці розшукують інших членів банди лісорубів, а також перевіряють причетність до злочину службових осіб та лісників.

За скоєне зловмисникам "світить" до семи років тюрми.


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