На Житомирщині закінчився карантин для прибулих з Китаю дорожників
Про це пише RegioNews з посиланням на агентство УНІАН.
Як повідомив, начальник управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, сьогодні завершується карантин для 14 прибулих з Китаю працівників будівельної компанії.
"Закінчується термін їх ізоляції, жоден з них не захворів, після завершення карантину вони працюватимуть під Житомиром у своїй компанії”,- сказав Суслик.
Він також повідомив, що у березні ця китайська компанія очікує повернення у Житомирський район ще 30 свої працівників, які теж перебуватимуть на карантині.
Нагадаємо, Китайська компанія Sinohydro Corporation Limited (SCL), яка будує об’їзну дорогу біля Житомира, прийняла рішення про ізоляцію працівників, які повернулися з Китаю після святкування Нового року, де зафіксований спалах коронавірусу.
Китайці були ізольовані у житлових боксах на території виробничої бази, що неподалік Житомира.
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