По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу
Як передає RegioNews, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, 28 січня навчання проведуть в Олександрівській лікарні Києва.
"Але навчання проводитимуть не лише там, вони відбуватимуться по всій країні. Будуть відпрацьовувати комплекс протиепідеміологічних заходів. Ми вже провели декілька симуляційних навчань, коли в симуляційній кімнаті розглядали куди і хто телефонує у разі виявлення коронавірусу, куди приїжджає швидка, куди госпіталізує хворого", - розказав Ляшко.
Також він додав, що термін проведення навчаннь в регіонах кожна область вирішуватиме самостійно.
"Сьогодні ми консультувалися з Івано-Франківською областю. В них у понеділок засідає штаб і вони на наступну середу планують пропрацювати це все в Івано-Франківській області. Тому наступні 10 днів, я думаю, ми побачимо відпрацювання таких симуляційних вправ на доволі великій кількості об’єктів", - пояснив головний санлікар.
За словами Ляшка, у випадку виявлення коронавірусу у пацієнтів, які мешкають в селах, їх доправлятимуть до госпітальних баз обласного рівня. Також посадовець додав, що МОЗ розпочинає вибіркові перевірки госпітальних баз.
"Будемо перевіряти наскільки готові госпітальні бази. Порівнюватимемо їх із тією інформацією, яку надають регіони", - сказав Ляшко, додавши, що епідеміологи працюють зараз і у карантинно-санітарних підрозділах на пунктах пропуску, де вимірюють температуру усім, хто в’їжджає на територію України.
"Пріоритетними є напрямки тих країн, в яких зареєстровані факти передачі коронавірусної інфекції, але загалом ми покрили усі пункти в’їзду", - підкреслив медик.
Нагадаємо, раніше у Києві визначили 6 лікарень зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.
- 11:33 28 лютого Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
- 11:27 28 лютого У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ
- 11:19 28 лютого У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради
- 11:04 28 лютого Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації
- 10:43 28 лютого У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби