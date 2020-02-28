09:31  28 лютого
По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу
08:15  28 лютого
Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін
10:12  28 лютого
У "Пущі Водиці" вирубали дуби на мільйон гривень
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2020, 09:31 7

По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу

Читайте также
на русском языке
28 лютого 2020, 09:31 7
Читайте также на русском языке
Навчання на випадок спалаху коронавірусу в Україні відбуватимуться у госпітальних базах, які визначені в регіонах
Фото: uk.m.wikipedia.org
Навчання на випадок спалаху коронавірусу в Україні відбуватимуться у госпітальних базах, які визначені в регіонах

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, 28 січня навчання проведуть в Олександрівській лікарні Києва.

"Але навчання проводитимуть не лише там, вони відбуватимуться по всій країні. Будуть відпрацьовувати комплекс протиепідеміологічних заходів. Ми вже провели декілька симуляційних навчань, коли в симуляційній кімнаті розглядали куди і хто телефонує у разі виявлення коронавірусу, куди приїжджає швидка, куди госпіталізує хворого", - розказав Ляшко.

Також він додав, що термін проведення навчаннь в регіонах кожна область вирішуватиме самостійно.

"Сьогодні ми консультувалися з Івано-Франківською областю. В них у понеділок засідає штаб і вони на наступну середу планують пропрацювати це все в Івано-Франківській області. Тому наступні 10 днів, я думаю, ми побачимо відпрацювання таких симуляційних вправ на доволі великій кількості об’єктів", - пояснив головний санлікар.

За словами Ляшка, у випадку виявлення коронавірусу у пацієнтів, які мешкають в селах, їх доправлятимуть до госпітальних баз обласного рівня. Також посадовець додав, що МОЗ розпочинає вибіркові перевірки госпітальних баз.

"Будемо перевіряти наскільки готові госпітальні бази. Порівнюватимемо їх із тією інформацією, яку надають регіони", - сказав Ляшко, додавши, що епідеміологи працюють зараз і у карантинно-санітарних підрозділах на пунктах пропуску, де вимірюють температуру усім, хто в’їжджає на територію України.

"Пріоритетними є напрямки тих країн, в яких зареєстровані факти передачі коронавірусної інфекції, але загалом ми покрили усі пункти в’їзду", - підкреслив медик.

Нагадаємо, раніше у Києві визначили 6 лікарень зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.


Коронавирус Украина учения
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
22 лютого 2020, 13:59
Останні Популярні
Мустафа Найєм
Віктор Таран
Всеволод Поліщук
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »