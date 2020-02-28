По всій Україні пройдуть навчання на випадок спалаху коронавірусу

Навчання на випадок спалаху коронавірусу в Україні відбуватимуться у госпітальних базах, які визначені в регіонах

Фото: uk.m.wikipedia.org

Навчання на випадок спалаху коронавірусу в Україні відбуватимуться у госпітальних базах, які визначені в регіонах

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Громадського радіо" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, 28 січня навчання проведуть в Олександрівській лікарні Києва.

"Але навчання проводитимуть не лише там, вони відбуватимуться по всій країні. Будуть відпрацьовувати комплекс протиепідеміологічних заходів. Ми вже провели декілька симуляційних навчань, коли в симуляційній кімнаті розглядали куди і хто телефонує у разі виявлення коронавірусу, куди приїжджає швидка, куди госпіталізує хворого", - розказав Ляшко.

Також він додав, що термін проведення навчаннь в регіонах кожна область вирішуватиме самостійно.

"Сьогодні ми консультувалися з Івано-Франківською областю. В них у понеділок засідає штаб і вони на наступну середу планують пропрацювати це все в Івано-Франківській області. Тому наступні 10 днів, я думаю, ми побачимо відпрацювання таких симуляційних вправ на доволі великій кількості об’єктів", - пояснив головний санлікар.

За словами Ляшка, у випадку виявлення коронавірусу у пацієнтів, які мешкають в селах, їх доправлятимуть до госпітальних баз обласного рівня. Також посадовець додав, що МОЗ розпочинає вибіркові перевірки госпітальних баз.

"Будемо перевіряти наскільки готові госпітальні бази. Порівнюватимемо їх із тією інформацією, яку надають регіони", - сказав Ляшко, додавши, що епідеміологи працюють зараз і у карантинно-санітарних підрозділах на пунктах пропуску, де вимірюють температуру усім, хто в’їжджає на територію України.

"Пріоритетними є напрямки тих країн, в яких зареєстровані факти передачі коронавірусної інфекції, але загалом ми покрили усі пункти в’їзду", - підкреслив медик.

Нагадаємо, раніше у Києві визначили 6 лікарень зі спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати людей на карантин у випадку інфікування коронавірусом.