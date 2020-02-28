МОЗ підтвердило коронавірус у українки в Італії

У п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном, діагностований коронавірус

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У п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном, діагностований коронавірус

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

Таким чином випадок зараження українки в Італії вважається підтвердженим.

За його словами, на території України коронаврусной інфекції не зафіксували.

"Але, на жаль, у п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони. Пізніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Італії чекають остаточне підтвердження римською клінікою зараження українки коронавірусом.