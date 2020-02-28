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28 лютого 2020, 08:38 41

Стало відомо, чи будуть евакуювати українців з Італії

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28 лютого 2020, 08:38 41
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Евакуація українців з Італії, де зараз збільшується кількість заражених новим коронавірусом, поки не планується. На це є дві причини
Фото: news-term.net
Евакуація українців з Італії, де зараз збільшується кількість заражених новим коронавірусом, поки не планується. На це є дві причини

Як передає RegioNews, про це заявив надзвичайний і повноважний посол в Італійскій республіці Євген Перелигін в програмі "Право на владу".

За його словами, одна з причин - відкрите повітряний простір, друга - транспортне сполучення.

"Сьогодні з Італії літають близько 50 рейсів на тиждень. Будь-який громадянин України, який вважає, що повинен повернутися, може скористатися літаком або сотнею автобусних маршрутів. Транспортне сполучення між Італією і будь-якою країною існує. Немає жодних застережень щодо поїздки або перельоту з Італії, в тому числі в Україні ", - розповів Перелигін.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що евакуювати громадян України з Італії будуть в разі необхідності.

"При необхідності евакуація буде здійснена. Дійсно сьогодні в Італії багато громадян України. Ми маємо розуміння, що люди обов'язково будуть на такому ж карантині, як сьогодні люди в Санжарах", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.

Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.

Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.


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