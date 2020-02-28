АМКУ дав добро на концесію порту "Ольвія"
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі відомства.
Як повідомляється, тепер компанія протягом п'яти років повинна інвестувати в розвиток порту 3,4 мільярда гривень.
Відзначається, що група QTerminals поки не здійснює господарської діяльності в Україні, "а тому не відбувається структурних змін на ринку стивідорних послуг".
"З огляду на, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКА: у кінці січня 2020 року до АМКУ надійшла заява компанії "QTerminals W.L.L." (м. Доха, Катар) на опосередковане одержання в концесію активів, що належать ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (м. Миколаїв) і ДП "Адміністрація морських портів України" (м. Миколаїв) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності із надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія.
Компанія "QTerminals W.L.L." є провідним портовим оператором Держави Катар та здійснює діяльність з управління морськими терміналами у найбільшому порту Катара – Хамад.
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